09 апреля, 04:57

Эксперт Голубева: пятница перед Пасхой не будет сокращенной

В предстоящую пятницу, 10 апреля, не будет сокращенного рабочего дня перед Пасхой. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

"По общим правилам сокращенной пятницы перед Пасхой не будет, несмотря на то, что она является одним из главных религиозных праздников для православных христиан", – цитирует специалиста ТАСС.

Голубева напомнила, что, согласно нормам Трудового кодекса РФ, Пасха не относится к числу нерабочих праздничных дней. Кроме того, сокращенный рабочий день всегда должен устанавливаться накануне праздничного дня.

Тем не менее работодатели могут самостоятельно установить сокращенный день для работников по своему усмотрению. Кроме того, субъекты России вправе устанавливать свои региональные нерабочие праздничные дни.

Ранее в Госдуме отрицательно высказались об инициативе введения дополнительных нерабочих дней на Пасху за счет переноса майских праздников.

Россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных дней в мае этого года. Такое количество выходных дней образовалось из-за Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также из-за Дня Победы 9 мая. В результате граждане не будут работать в период с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

