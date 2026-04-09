Минпромторг: косметика и бытовая химия первыми появятся на "российской полке"

Первыми категориями товаров, которых коснется проект о "российской полке", станут косметика, бытовая химия и парфюмерия. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах", – приводит РИА Новости слова Чекушова.

Закон о "российской полке" был сформирован Минпромторгом для повышения конкурентоспособности отечественных товаров и их продвижения на рынке. Документ готовится к внесению в кабмин.

Изначально инициатива должна была вступить в силу 1 марта этого года, однако позже ее перенесли на год, чтобы ретейлеры и маркетплейсы смогли без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы реализовать все требования закона.

Согласно проекту, магазины будут обязаны организовать в зале каждого торгового объекта полку с национальными непродовольственными товарами. Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".