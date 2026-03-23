Эксперт Бархота предрек снижение спроса на маркетплейсы в РФ на 30% до конца 2026 года

Маркетплейсы могут лишиться права на ценообразование, сообщили СМИ. Подорожают ли из-за этого товары на онлайн-площадках и снизится ли спрос на них среди россиян, разбиралась Москва 24.

Запретные скидки

В Минпромторге РФ предложили запретить маркетплейсам определять стоимость товаров – ценообразование планируется оставить исключительно за продавцами.

Согласно проекту, такой подход хотят ввести поэтапно. Сначала площадки должны будут получать согласие продавцов на предоставление скидок за счет платформы. Кроме того, у последних появится возможность запрещать акции на свою продукцию. При этом в документе подчеркивается, что отказ не должен повлечь за собой изменений условий сотрудничества.

В министерстве добавили, что на следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в определении цен. Меры связали с необходимостью выравнивания конкуренции, поскольку из-за низких цен на онлайн-товары другие продавцы теряют покупателей.

Дискуссии о шопинге в Сети идут не первый месяц. Например, премьер-министр Михаил Мишустин заявил в феврале, что в России появятся единые правила отображения товаров на маркетплейсах: стоимость больше не будет зависеть от способа оплаты.





Михаил Мишустин премьер-министр Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять.

Кроме того, введут правила, согласно которым маркетплейсы будут сверять информацию о товарах с государственными системами и реестрами – в частности, с данными о сертификатах и маркировке.

Маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков отметил в разговоре с Москвой 24, что онлайн-площадки давно используют различные инструменты удержания покупателей, включая подписки, улучшение сервисов доставки и эксклюзивный ассортимент. Однако их ключевое конкурентное преимущество складывается из двух факторов – цена и удобство.

По словам эксперта, если площадку лишат возможности самостоятельно управлять ценообразованием, то есть понимать, какие товары надо "снизить", а какие "повысить", то у нее могут возникнуть проблемы с привлечением новых потребителей.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов При этом важно понимать механику скидок. Когда маркетплейс снижает цену, это, как правило, его собственные маркетинговые затраты: площадка недополучает прибыль, но продавец берет ту же стоимость, которую установил изначально. Если же скидку придется согласовывать, падение стоимости ляжет и на плечи производителя – маркетинговые издержки будут перенесены на него.

При этом эксперт считает, что роста цен на маркетплейсах в случае введения нового закона не ожидается. Новиков пояснил, что площадки будут пытаться придумывать что-то свое, чтобы сохранить привлекательность для покупателей. Само предложение Минпромторга направлено на то, чтобы уменьшить возможности маркетплейсов влиять на рынок, и они станут искать обходные пути.

"Говоря о покупательском потоке, он вряд ли существенно уменьшится. Снизится именно конкурентность между площадками. Пользователи, которые привыкли заходить на определенный маркетплейс, скорее всего, останутся там и не будут активно переходить из одной системы в другую в поисках лучшей стоимости", – уточнил маркетолог.

Что касается главных распродаж года – 11.11, "черной пятницы", январских скидок, – они, скорее всего, сохранятся, но преимущественно за счет крупных игроков.

"Сами по себе масштабные акции остаются хорошим маркетинговым инструментом продвижения, и продавцы продолжают участвовать в них, предоставляя скидки", – отметил эксперт.

Инструменты удержания

Однако эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 предположил, что новые ограничения в дальнейшем могут привести к различным перекосам и расцвету альтернативных программ лояльности, которые будут компенсировать отсутствие прямых скидок.

По его мнению, Минпромторг вряд ли мог поступить иначе, поскольку розничная торговля в стране переживает кризис, – модель маркетплейсов фактически победила: в торговых центрах массово закрываются площади, поэтому ведомство стремится поддержать традиционные магазины. Суть предложения в том, чтобы перестать давить на продавцов, разрешив им самостоятельно формировать наценки, уточнил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Ранее маркетплейсы, по мнению Минпромторга, устанавливали демпинговые цены: для потребителя это было преимуществом, но для обычных магазинов – нет. Теоретически запрет на вмешательство позволит уравнять ценовые условия для онлайн- и офлайн-площадок. Однако, по моему мнению, на практике это не приведет к расцвету розничной торговли.

Эксперт пояснил, что у офлайн-магазинов накопились другие системные проблемы: рост операционных затрат, включая расходы на оплату труда, значительная нагрузка из-за процентных ставок по кредитам. Кроме того, сформировались устойчивые поведенческие привычки: тяга россиян к онлайн-заказам с доставкой или получением товаров в пунктах выдачи сопоставима по своей силе с никотиновой зависимостью, и эту модель потребления уже ничем не побороть, уверен он.

Бархота подчеркнул, что на горизонте 1–1,5 года можно ожидать, что маркетплейсы начнут разрабатывать контрмеры для сохранения клиентской базы, и одним из вариантов станет открытие собственных офлайн-магазинов. Помимо привычных пунктов выдачи заказов, могут появиться точки, где получится купить самые необходимые товары без предварительного оформления.

"Что касается спроса на маркетплейсы, он снизится, но не так значительно: в краткосрочной перспективе уменьшение может составить 15–20% в течение трех-четырех месяцев, а к концу года – достичь 30%. Вопрос, будут ли продавцы самостоятельно предоставлять скидки после отмены давления со стороны площадок, остается открытым", – заверил экономист.

Он пояснил, что повышение цены на 10% в среднем ведет к снижению спроса на 5%: это довольно грубая предпосылка, но она позволяет примерно спрогнозировать динамику. При этом важно учитывать, что маркетплейсы, скорее всего, будут предпринимать все усилия, чтобы удержать покупателей: проводить акции, субсидировать часть затрат, делать доставку более комфортной и так далее. Если бы площадки не предпринимали никаких ответных мер, падение спроса было бы более существенным, заключил Бархота.