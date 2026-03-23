В России могут запретить маркетплейсам определять цену товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Маркетплейсы могут лишиться права вмешиваться в ценообразование товаров. С инициативой такого запрета в проекте концепции новой национальной модели торговли выступил Минпромторг России, пишет РБК со ссылкой на документ.

Согласно проекту, министерство предлагает поэтапно менять правила формирования цен на маркетплейсах. В частности, сначала нужно обязать площадки спрашивать у продавца разрешение на введение скидки на товар за счет платформы.

При этом продавец должен иметь возможность запретить применять акции на свою продукцию. Отмечается, что отказ не должен повлечь за собой изменения условий взаимоотношений между маркетплейсом и торговцами.

Далее маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в формировании цен. Этим должен управлять сам продавец.

По мнению Минпромторга, из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие каналы продаж теряют покупателей. Такой процесс приобретает характер недобросовестной конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее обязала маркетплейсы Wildberries и Ozon изменить практики работы с продавцами. До 3 апреля площадки должны будут направить в ведомство сведения о размерах комиссии как для отечественных, так и для зарубежных продавцов. Подчеркивалось, что они должны быть установлены экономически обоснованно.