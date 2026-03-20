Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 14% в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оборот онлайн-торговли в Москве достиг 1,9 триллиона рублей в 2025 году, что на 14% выше показателя 2024-го в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, рост онлайн-продаж в столице связан с предпочтениями горожан, которые все чаще выбирают для совершения покупок маркетплейсы и интернет-магазины с большим ассортиментом. Кроме того, им становится удобнее приобретать товары таким образом за счет развития платежных сервисов и появления новых служб доставки.

Как отметила Багреева, доля электронной коммерции составила почти четверть в общем обороте торговли Москвы. Около 28% в структуре интернет-продаж занимает продовольственный сектор, оборот которого в 2025-м вырос на 24%, достигнув 531 миллиарда рублей. Такой рост отмечается в связи с популярностью сервисов доставки.

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома, на которые приходится почти 16% рынка, или 294 миллиарда рублей, а также одежда и обувь – порядка 13%, или 243 миллиарда рублей. Обороты в этих сегментах за год увеличились на 26 и 11% соответственно.

Кроме того, значительный прирост оборотов наблюдается в сегменте цифровых товаров, среди которых музыка, программное обеспечение, электронные книги, онлайн-курсы, видео и подписки на игры. Их объем продаж увеличился на 42%, достигнув 91 миллиарда рублей.

В свою очередь, интернет-магазины инструментов и садовой техники нарастили выручку на 28% – до 85 миллиардов рублей.

Ранее Минфин РФ предложил начать поэтапное введение НДС на иностранные товары интернет-торговли. Ведомство разработало соответствующий законопроект. До общеустановленной ставки планируется дойти за 3 года: 7% – в 2027 году, затем – 14%, далее – 22%.

