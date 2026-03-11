Форма поиска по сайту

11 марта, 10:38

Экономика

Мишустин поручил защитить интересы российских производителей на маркетплейсах

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по защите прав отечественных производителей, которые продают товары через маркетплейсы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Речь идет о поддержании конкуренции на цифровых площадках, регулировании продажи и доставки продуктов, а также защите персональных данных пользователей. Вопросы обсуждались на стратегической сессии 16 февраля.

Подготовкой займутся сразу несколько ведомств – Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, ФАС, Роспотребнадзор и другие. К работе также подключат Банк России, отраслевые ассоциации и самих операторов платформ. Предложения должны быть готовы до 1 сентября 2026 года, при этом первый промежуточный доклад должны предоставить уже к 25 июня.

Ранее российские производители продуктов питания и ретейл выступили с инициативой уравнять в правах онлайн-платформы и обычные магазины. Обращение было направлено в аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

СМИ писали, что участники рынка попросили запретить маркетплейсам использовать комиссионную схему работы, недоступную для классических торговых сетей, а также запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов, в том числе путем финансирования скидок.

