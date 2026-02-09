МВД: мошенники взламывают аккаунты на маркетплейсах для покупки товаров за счет жертвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники взламывают аккаунты на маркетплейсах, чтобы оформить заказы на дорогие товары за счет жертвы. Об этом рассказали в пресс-службе УБК МВД России.

Как пояснили в ведомстве, основная цель злоумышленников – покупки в рассрочку и сплит. После получения контроля над учетной записью они оформляют заказы на электронику и гаджеты. Сообщники получают товар, а финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Чаще всего аферисты используют приемы социальной инженерии. В частности, в соцсетях и мессенджерах размещаются объявления с предложениями "заработка на маркетплейсах". Преступники выдают себя за участников партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение.

Помимо этого, используются фишинговые сайты, поддельные сайты авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения. Одной из эффективных мер защиты от мошенников является установка самозапрета на кредиты, отметили в МВД.

"Он не гарантирует полной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не являются кредитными продуктами, но в большинстве ситуаций блокирует оформление займов", – пояснили в пресс-службе.

Там также указали на важность использования двухфакторной аутентификации и соблюдения базовых правил кибербезопасности.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о мошеннических схемах в преддверии Дня защитника Отечества. Думский депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники начали предлагать "эксклюзивные" скидки на гаджеты, военную атрибутику или парфюмерию, маскируясь под сайты известных брендов. После оплаты покупатель или не получает товар, или ему приходит подделка без возможности возврата.