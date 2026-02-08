Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 19:12

Безопасность

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ежемесячными выплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В феврале мошенники могут обмануть россиян, предлагая проверить якобы положенные доплаты к ежемесячным выплатам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", – предупредили эксперты.

Другой вариант – использование бота в Telegram. Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер банковской карты под предлогом проверки права на "февральскую индексацию". После ввода этой информации мошенники получают доступ к средствам жертвы либо списывают деньги напрямую.

Основной целью аферистов становятся пенсионеры и получатели социальных пособий. Выбор февраля не случаен: в этом месяце традиционно проходит индексация социальных выплат, что создает информационный повод и повышает доверчивость людей.

В "Мошеловке" дали несколько советов по защите:

  • проверять информацию о выплатах и индексации только через официальные источники: портал "Госуслуги", сайт Социального фонда России или его отделения;
  • никогда не вводить личные данные и реквизиты карт в сомнительных чат-ботах и сервисах;
  • если подозрительное приложение уже было установлено, его нужно немедленно удалить и провести полную проверку устройства антивирусом.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами.

Читайте также


безопасность

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика