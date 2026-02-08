Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ежемесячными выплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В феврале мошенники могут обмануть россиян, предлагая проверить якобы положенные доплаты к ежемесячным выплатам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", – предупредили эксперты.

Другой вариант – использование бота в Telegram. Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер банковской карты под предлогом проверки права на "февральскую индексацию". После ввода этой информации мошенники получают доступ к средствам жертвы либо списывают деньги напрямую.

Основной целью аферистов становятся пенсионеры и получатели социальных пособий. Выбор февраля не случаен: в этом месяце традиционно проходит индексация социальных выплат, что создает информационный повод и повышает доверчивость людей.

В "Мошеловке" дали несколько советов по защите:



проверять информацию о выплатах и индексации только через официальные источники: портал "Госуслуги", сайт Социального фонда России или его отделения;

никогда не вводить личные данные и реквизиты карт в сомнительных чат-ботах и сервисах;

если подозрительное приложение уже было установлено, его нужно немедленно удалить и провести полную проверку устройства антивирусом.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами.