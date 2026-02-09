Мигранты с доходом ниже прожиточного минимума лишатся патента на работу в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Трудовые мигранты с доходом ниже прожиточного минимума не смогут получить или продлить патент на работу в России. Соответствующие изменения одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

Утверждается, что мигранты обязаны содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума. При этом правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Кроме того, временно проживающих в России мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о своих доходах за год.

"Иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица", – говорится в сообщении.

В России также могут начать сокращать срок временного пребывания для мигрантов и членов их семей, если не будет подтвержден их доход.

Вместе с тем правкомиссия одобрила и внесение изменений в Налоговый кодекс России, согласно которым трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж по НДФЛ.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать систему управления рисками в сфере миграции, основанную на базе искусственного интеллекта (ИИ). Работу над ней планируется завершить до 10 декабря 2026 года. Ответственным за проект назначено МВД.