Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 17:48

Политика

Мигранты с доходом ниже прожиточного минимума лишатся патента на работу в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Трудовые мигранты с доходом ниже прожиточного минимума не смогут получить или продлить патент на работу в России. Соответствующие изменения одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

Утверждается, что мигранты обязаны содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума. При этом правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Кроме того, временно проживающих в России мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о своих доходах за год.

"Иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица", – говорится в сообщении.

В России также могут начать сокращать срок временного пребывания для мигрантов и членов их семей, если не будет подтвержден их доход.

Вместе с тем правкомиссия одобрила и внесение изменений в Налоговый кодекс России, согласно которым трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж по НДФЛ.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать систему управления рисками в сфере миграции, основанную на базе искусственного интеллекта (ИИ). Работу над ней планируется завершить до 10 декабря 2026 года. Ответственным за проект назначено МВД.

Читайте также


политикаобщество

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика