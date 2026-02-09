Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 20:31

Политика

Глава Севастополя обязал организаторов концертов согласовывать мероприятия с властями

Фото: depositphotos/nd3000

Организация концертов и других массовых мероприятий в Севастополе должна заранее согласовываться с департаментом общественной безопасности и оперативным штабом. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства региона.

Ранее он сообщил об отмене запланированного на 14 февраля концерта блогера Ивана Золо. Решение было принято, по его словам, из соображений безопасности и нравственных ориентиров для молодежи. Также он отметил нарушения возрастной маркировки на афишах мероприятия.

По его словам, увеселительные заведения и организаторы мероприятий обязаны подавать соответствующие заявки, чтобы власти заранее рассматривали вопросы безопасности и проведения событий. Развожаев поручил разъяснить существующие правила и привлечь к профилактической работе сотрудников полиции.

"Надо как-то их вернуть в реальность. Объясните всем правила, как все это делается", – сказал губернатор.

В свою очередь, глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что разъяснительная работа с организаторами уже началась и будет продолжена в ближайшие дни.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с вопросом о проверке Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.

Она также подчеркнула, что, по мнению ее подписчиков, рекламу блогер публикует регулярно, а спустя время удаляет ее. Золо оправдывает появление таких постов в своих соцсетях действиями менеджеров или плохим самочувствием, отметила Мизулина.

Читайте также


политикарегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика