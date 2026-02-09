Глава Севастополя обязал организаторов концертов согласовывать мероприятия с властями

Фото: depositphotos/nd3000

Организация концертов и других массовых мероприятий в Севастополе должна заранее согласовываться с департаментом общественной безопасности и оперативным штабом. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства региона.

Ранее он сообщил об отмене запланированного на 14 февраля концерта блогера Ивана Золо. Решение было принято, по его словам, из соображений безопасности и нравственных ориентиров для молодежи. Также он отметил нарушения возрастной маркировки на афишах мероприятия.

По его словам, увеселительные заведения и организаторы мероприятий обязаны подавать соответствующие заявки, чтобы власти заранее рассматривали вопросы безопасности и проведения событий. Развожаев поручил разъяснить существующие правила и привлечь к профилактической работе сотрудников полиции.

"Надо как-то их вернуть в реальность. Объясните всем правила, как все это делается", – сказал губернатор.

В свою очередь, глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что разъяснительная работа с организаторами уже началась и будет продолжена в ближайшие дни.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с вопросом о проверке Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.

Она также подчеркнула, что, по мнению ее подписчиков, рекламу блогер публикует регулярно, а спустя время удаляет ее. Золо оправдывает появление таких постов в своих соцсетях действиями менеджеров или плохим самочувствием, отметила Мизулина.