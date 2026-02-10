В ХМАО уволена чиновница из-за подработки ее подчиненных в магазине

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Полномочия главы сельского поселения Красноленинский Оксаны Шамановой были досрочно прекращены после того, как выяснилось о подработке ее подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ведомство провело проверку в администрации сельского поселения по факту соблюдения требований закона о противодействии коррупции. Оказалось, что Шаманова из личной заинтересованности на протяжении долгого времени не следила за своими сотрудниками, которые вопреки действующим в администрации правилам трудились в рабочее время в магазине близкого родственника главы Красноленинского.

При этом Шаманова не приняла никаких мер по предотвращению ситуации, а также не направила в уполномоченный орган уведомление о возникновении личной заинтересованности. В результате прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений.

"Требования прокурора удовлетворены, полномочия главы поселения досрочно прекращены в связи с утратой доверия", – сказано в сообщении.

Ранее столичная прокуратура добилась выплаты 22-летнему москвичу долга по зарплате в размере более 700 тысяч рублей. Выяснилось, что с 2023 года молодой человек работал по трудовому договору старшим тестировщиком в коммерческой компании. Однако с января 2025 года ему не выплачивали зарплату.

Спустя время житель столицы решил уволиться, однако даже тогда работодатель не рассчитал мужчину. В связи с этим молодой человек обратился за помощью к столичному прокурору. В результате работодатель, получив представление сотрудника ведомства, рассчитался с бывшим сотрудником.

