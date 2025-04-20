Московская прокуратура обязала стройкомпанию выплатить 13 млн рублей долгов по зарплатам

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Московская строительная компания задолжала своим работникам свыше 13 миллионов рублей. Долг был полностью погашен после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба Тимирязевской межрайонной прокуратуры.

В ходе проверки по обращению работников строительной компании выяснилось, что у ООО "Стройтехностандарт" образовалась задолженность по заработной плате перед 49 работниками за фактически отработанное время с сентября по декабрь 2024 года в размере более 13 миллионов рублей. В связи с обнаруженными нарушениями прокурор внес представление руководителю компании, которое было удовлетворено.

По материалам проверки в отношении директора возбуждено уголовное дело за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности.

Отмечается, что после вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была погашена, а также выплачена компенсация за ее задержку.

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости ввести ограничения для неплательщиков алиментов, которые будут внесены в реестр должников. Чуйченко рассказал, что реестр неплательщиков алиментов уже практически заработал в России. Однако он считает, что на этом нельзя останавливаться, и призвал создавать ограничения для лиц, попавших в реестр.