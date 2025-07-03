Столичный СК добился выплаты 772 млн руб долга по зарплате для 5 тыс работников

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Следственный комитет добился погашения долга по заработной плате для сотрудников столичной компании на сумму более 772 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве рассказали, что гендиректор столичный фирмы с июня по декабрь 2023 года не выплатил зарплату более 5 тысячам сотрудников. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат".

Следователи тщательно продумали следственные действия, благодаря чему удалось восстановить нарушенные трудовые права сотрудников и обеспечить полное погашение долгов по зарплате.

Ранее московская прокуратура обязала строительную компанию выплатить 13 миллионов рублей долгов по зарплатам. Такая задолженность образовалась перед 49 работниками за фактически отработанное время с сентября по декабрь 2024 года. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была погашена, а также выплачена компенсация за ее задержку.