Верховный суд разъяснил последствия роскошной жизни на кредиты

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Если человек последовательно увеличивает свои долги, чтобы вести роскошный образ жизни, а затем пытается избавиться от них через процедуру банкротства, это может стать причиной отказа в освобождении от обязательств. Об этом сообщается в обзоре судебной практики Верховного суда России.

В качестве примера суд рассмотрел дело работника банка, который, имея стабильный доход, активно брал кредиты. Когда пришло время погашать задолженность, он уволился, однако не стал искать новую работу и подал заявление о банкротстве.

Суд проанализировал выписки по банковским счетам мужчины и обнаружил, что значительная часть расходов была связана с поддержанием роскошного образа жизни, в том числе покупкой брендовой одежды, посещением дорогих ресторанов и использованием услуг элитного такси.

В результате инстанция решила, что он намеренно оформлял кредиты, не хотел их погашать, в то время как его доход позволял оплатить "необходимые потребности" и выполнить обязательства по кредитам. В удовлетворении требований о списании задолженности в рамках процедуры банкротства было отказано.

Ранее Верховный суд отказал в списании долгов россиянину, набравшему в нескольких банках сразу 10 кредитов за короткий срок. В качестве причины было указано, что банкрот намеренно затягивал обновление данных о займах в бюро кредитных историй и скрывал истинные цели получения средств.

Инстанция установила, что мужчина взял деньги в долг для личных нужд, но в итоге потратил их на сетевой маркетинг. Он оформил потребительские займы в сентябре 2022 года и до января 2023 года исправно их выплачивал, но после сокращения и увольнения решил объявить себя банкротом.