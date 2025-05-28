Набравшему 10 кредитов россиянину отказались списать долги

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Верховный суд отказал в списании долгов россиянину, набравшему в нескольких банках сразу 10 кредитов за короткий срок, пишет "Коммерсант".

Таким образом, суд подтвердил решения нижестоящих инстанций, отказавших гражданину в соответствующем прошении. В качестве причины было указано, что банкрот намеренно затягивал обновление данных о займах в бюро кредитных историй и скрывал истинные цели получения средств.

Уточняется, что кредиты россиянин взял для личных нужд, но в итоге потратил их на сетевой маркетинг. Мужчина оформил 10 потребительских займов на сумму 7,4 миллиона рублей в 8 банках в сентябре 2022 года. Причем 9 из них он получил примерно за неделю.

До января 2023 года должник исправно выплачивал кредиты, но после сокращения и увольнения решил объявить себя банкротом. Однако некоторые банки, включая ВТБ и РСХБ, возразили против списания непогашенной задолженности.

Банкротство физического лица – это законное признание неспособности человека полностью погасить долги перед кредиторами или выполнить обязательные платежи. Для многих людей процедура является единственным легальным способом выбраться из финансовой ямы.

В соответствии с законодательством банкротство подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина выполнять финансовые обязательства и осуществлять расчеты с кредиторами. В законе четко определены случаи, когда гражданин обязан подать заявление о банкротстве, а когда он имеет право сделать это по собственному желанию.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность для тех, кто хочет взять кредит. В нем должна содержаться информация о фактическом размере переплаты, базовой финграмотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства.

Предполагается, что подобная мера позволит ограничить число импульсивно взятых займов.