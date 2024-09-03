Экономист Беляев посоветовал не заводить кредитную карту "на всякий случай"

03 сентября, 16:34Экономика
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Оформлять кредитные карты следует только при острой необходимости, внимательно изучив условия договора, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее специалисты Объединенного кредитного бюро отметили, что в июле 2024-го объем долгов россиян по кредитным картам вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма задолженности достигла 4,8 триллиона рублей, сообщает газета "Известия".
Избежать кредитной ловушки можно, если не оформлять карту "на всякий случай": ее наличие может подтолкнуть к ненужным покупкам, посоветовал эксперт.
Если карта все же необходима, то перед оформлением стоит изучить условия договора, обратив внимание на срок погашения и штрафные санкции.
"В юридическом документе не бывает ни одного лишнего слова. И если вы что-то пропустили, это может сыграть неблагоприятную роль для вас. Если в этом тексте что-то непонятно, лучше не придерживаться собственного толкования, а попросить опытных, компетентных людей вам это объяснить", – указал эксперт.
После того как карта уже оформлена, не стоит совершать необдуманные покупки. Средства нужно тратить только на то, что действительно нужно, и не идти на поводу у сиюминутных желаний.
"Кредитная карта не увеличивает общую сумму вашего дохода. Поэтому, прежде чем потратить деньги, нужно четко понимать, что их придется потом возвращать", – заключил Беляев.
Ранее россиянам рассказали об опасных последствиях пропуска платежей по ипотеке. В частности, банк может начислить пени за каждый день просрочки. Их величина будет зависеть от условий договора. Кроме того, у должника может значительно снизиться кредитный рейтинг, из-за чего в дальнейшем будет сложно получить заем.