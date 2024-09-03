Экономист Беляев посоветовал не заводить кредитную карту "на всякий случай"

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Оформлять кредитные карты следует только при острой необходимости, внимательно изучив условия договора, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее специалисты Объединенного кредитного бюро отметили, что в июле 2024-го объем долгов россиян по кредитным картам вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма задолженности достигла 4,8 триллиона рублей, сообщает газета "Известия".

Избежать кредитной ловушки можно, если не оформлять карту "на всякий случай": ее наличие может подтолкнуть к ненужным покупкам, посоветовал эксперт.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если нет необходимости в кредитке, то и не надо ее заводить. Конечно, будет соблазн потратить деньги, особенно у тех, кто не может эффективно контролировать себя и собственные расходы.

Если карта все же необходима, то перед оформлением стоит изучить условия договора, обратив внимание на срок погашения и штрафные санкции.

"В юридическом документе не бывает ни одного лишнего слова. И если вы что-то пропустили, это может сыграть неблагоприятную роль для вас. Если в этом тексте что-то непонятно, лучше не придерживаться собственного толкования, а попросить опытных, компетентных людей вам это объяснить", – указал эксперт.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если лимит по карте слишком большой по сравнению с другими банками, вы должны задуматься, с чем это может быть связано: нет ли там каких-то дополнительных условий, которые сводят на нет эту высокую планку, и не является ли она своего рода капканом. Например, здесь может быть маленький срок погашения или высокие штрафы за пропуск обязательных платежей.

После того как карта уже оформлена, не стоит совершать необдуманные покупки. Средства нужно тратить только на то, что действительно нужно, и не идти на поводу у сиюминутных желаний.

"Кредитная карта не увеличивает общую сумму вашего дохода. Поэтому, прежде чем потратить деньги, нужно четко понимать, что их придется потом возвращать", – заключил Беляев.

Ранее россиянам рассказали об опасных последствиях пропуска платежей по ипотеке. В частности, банк может начислить пени за каждый день просрочки. Их величина будет зависеть от условий договора. Кроме того, у должника может значительно снизиться кредитный рейтинг, из-за чего в дальнейшем будет сложно получить заем.

