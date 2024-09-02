Эксперт Бархота назвал главную опасность просрочки платежей по ипотеке

02 сентября, 17:31Экономика
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Невнесение платежей по ипотеке грозит начислением пеней и ухудшением кредитной истории. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Ранее в Банке России сообщили, что жители РФ стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке. По данным регулятора, за первые пять месяцев 2024 года объем жилищных кредитов с невыплатой более 90 дней вырос на 16% и составил 106 миллиардов рублей.
По словам эксперта, в таких ситуациях банк вправе начислить пени, размер которых зависит от условий договора.
"Самое мягкое – это 0,1% от ежемесячного платежа за каждый день просроченной задолженности. То есть, если заемщик платит, например, 30 тысяч рублей в месяц, с него будут брать 0,1% от этой суммы", – указал Андрей Бархота.
При трудностях с погашением ипотеки эксперт посоветовал сразу обратиться в банк с просьбой провести реструктуризацию долга, благодаря чему удастся снизить сумму ежемесячного платежа. Однако финансовая организация вправе и отказать клиенту, предупредил Андрей Бархота.
Специалист также подчеркнул, что единственное жилье не заберут у должника даже в случае просрочки платежей.
Ранее россиянам назвали главный минус микрозаймов – высокая процентная ставка, из-за чего гасить долг крайне сложно. Если требуется маленькая сумма, лучше попробовать оформить кредитную карту с небольшим лимитом, посоветовал специалист.