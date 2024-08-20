ЦБ РФ запретит банкам взимать комиссии с застройщиков

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Центробанк России при помощи стандарта ипотечного кредитования запретит банкам взимать комиссии с застройщиков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

По его словам, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика из-за того, что комиссии закладываются в цены и в конечном итоге оплачиваются клиентом, отметил Данилов.

Эксперт привел пример, при котором квартира с реальной стоимостью в 7 миллионов рублей из-за подобных комиссий может продаваться в ипотеку уже за 10 миллионов рублей. При этом в случае дальнейшей продажи квартиры покупатель сможет получить на руки только рыночную стоимость жилья.

Данилов подчеркнул, что подобные схемы все еще используются на рынке, при этом случаи не единичные. Новые правила должны вступить в силу с января 2025 года.

Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки, заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что "серые" схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости вновь "расцвели" на фоне завершения программы льготной ипотеки.

В Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков, которые позволяют гражданам брать ипотеку под экстремально низкие 8–10%, так как такие числа сохраняют свою актуальность в течение только первых пяти лет.