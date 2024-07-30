Набиуллина: ставки по ипотеке будут снижаться по мере замедления инфляции

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Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки. Об этом во время выступления в Совфеде заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"В этом цель нашей политики", – цитирует ее ТАСС.

Набиуллина отметила, что "серые" схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости вновь "расцвели" на фоне завершения программы льготной ипотеки. По ее словам, за рассрочкой, так называемым кешбэком, и очень льготными ставками стоит либо завышение цены квартир, либо резкий рост платежей впоследствии. Это все для людей запутанно и непрозрачно, подчеркнула глава ЦБ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сохранить льготные ипотечные программы, сделав их "прицельными". Она призвала активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, например по регионам, по профессиям и с учетом нынешних ставок с разумным и посильным участием бюджета.

Особое внимание Матвиенко предлагает уделять малым городам и тем субъектам страны, где есть тенденция к оттоку населения.