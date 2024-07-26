Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых

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Совет директоров Банка России в рамках совещания принял решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых, передает регулятор на своем сайте.

По данным ЦБ, инфляция в РФ ускорилась и наблюдается на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Центробанка. В настоящее время рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. В целях снижения инфляции необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику. Вместе с тем для возвращения инфляции к целевому уровню регулятор вынужден ввести более жесткие денежно-кредитные условия, чем ранее планировалось.

Между тем Банк России намерен оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки в рамках предстоящих заседаний.

Регулятор подчеркнул, что существенно пересмотрен прогноз ЧБ, в том числе по инфляции на 2024 год. Он был повышен до 6,5–7%. Под влиянием проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 4–4,5% в следующем году и остаться на близких к 4% значениях в дальнейшем, отметили в Банке России.

Вместе с тем во II квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность был зафиксирован в среднем на 8,6% при пересчете на год после 5,8%, которые наблюдались в прошлом квартале.

На протяжении последних месяцев на ускорение инфляции влияли разовые факторы, отметили в ЦБ. При этом устойчивое инфляционное давление тоже продолжало повышаться. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале текущего года увеличился в среднем до 9,2% в пересчете на год. В прошлом квартале он составлял 6,8%.

Кроме того, уточняется в публикации Банка России, годовая инфляция выросла с 8,6% в июне до 9,0% на 22 июля. Данный рост демонстрирует среди прочего индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

При этом продолжили расти инфляционные ожидания россиян и участников финансового рынка. Ценовые ожидания предприятий в целом остались неизменными, но при этом высокими. В ЦБ пояснили, что повышенные инфляционные ожидания ведут к усилению инерции устойчивой инфляции.

В ЦБ подчеркнули, что оперативные индикаторы во II квартале 2024 года демонстрируют, что экономика государства продолжает расти быстрыми темпами. На этом фоне потребительская активность фиксируется на высоком уровне в условиях значительного роста доходов населения и уверенных настроений среди потребителей.

Значительный инвестиционный спрос получает поддержку благодаря бюджетным стимулам и высоким прибылям компаний. При этом отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста не демонстрирует тенденции к снижению. Однако в стране продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов. При этом рост внутреннего спроса не ведет к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, но наращивает издержки компаний, что влечет за собой усиление инфляционного давления.

На этом фоне в России продолжают ужесточаться денежно-кредитные условия. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ значительно выросли, что соответствует ожиданиям участников рынка от июльского решения по ключевой ставке и траектории ее изменений в будущем.

Кроме того, увеличились кредитные и депозитные ставки. Высокие рыночные ставки сохраняют на высоком уровне сберегательные настроения, но не слишком сдерживают процесс кредитования. Во II квартале текущего года кредитная активность оставалась на высоком уровне как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

При этом продолжится подстройка кредитных и депозитных ставок к наблюдаемому росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ. В ЦБ отметили, что проводимая денежно-кредитная политика даст возможность для дополнительного увеличения нормы сбережения.

Это будет сделано в том числе за счет возвращения к более сбалансированным темпам роста кредитования. Вместе с тем в розничном сегменте условия банковского кредитования станут жестче и за счет отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки, а также начала действия принятых ранее макропруденциальных мер.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции продолжает быть смещенным в направлении проинфляционных. По данным Банка России, основные проинфляционные риски объясняются изменением условий внешней торговли, на которые влияет и геополитическая напряженность. При этом сохраняются высокие инфляционные ожидания и отклонения экономики России вверх от траектории сбалансированного роста.

В свою очередь, дезинфляционные риски прежде всего связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем это прогнозировалось в базовом сценарии.

Центробанк основывает свои решения на неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и дальнейшем, подчеркивается в публикации. В случае изменения этой траектории может возникнуть необходимость в уточнениях параметров проводимой денежно-кредитной политики.

По итогам нынешнего заседания Совета директоров по ключевой ставке Банк России опубликовал среднесрочный прогноз. При этом публикация резюме обсуждения ключевой ставки и комментария к среднесрочному прогнозу запланирована на 7 августа 2024 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 13 сентября текущего года.

Между тем инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев спрогнозировал, что после повышения ключевой ставки 26 июля возможно ее снижение до 15–16%, которое произойдет осенью. По его мнению, после июльского заседания ЦБ возьмет паузу для наблюдения за экономикой.