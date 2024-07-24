Эксперт Кокорев: осенью возможно первое снижение ключевой ставки

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На заседании совета директоров, которое пройдет в пятницу, 26 июля, Центробанк повысит ключевую ставку до 17–18%, однако осенью возможно ее снижение до 15–16%, считает квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев.

По его мнению, после заседания 26-го числа ЦБ возьмет паузу для наблюдения за экономикой. При этом ставка может увеличиться при условии, если в кредитовании не зафиксируют замедления, рассказал он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Кроме того, на сегодняшний день предпосылки к снижению ключевой ставки в России отсутствуют из-за роста инфляции, подчеркнул Кокорев.

"Ключевая ставка является инструментом для таргетирования инфляции. Своей основной целью Центробанк России ставит именно возвращение инфляции к примерно 4%", – заявил эксперт.

В связи с установленной в середине апреля годовой инфляцией в 7,8% снижение ключевой ставки в ближайшее время невозможно, отметил Кокорев. Об этом также говорит прогноз уменьшения ставки до 15–16% осенью.

"При условии того, что макроэкономические показатели будут складываться удачно, инфляция будет снижаться, то только осенью возможно первое снижение ставки, например в сентябре до 15% годовых", – объяснил Кокорев.

Он добавил, что при максимально удачном исходе она может опустить 13–14% уже в декабре.

Между тем в случае повышения ключевой ставки условия по ипотеке и депозитам изменятся в российских банках, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, когда повышается ключевая ставка, банки увеличивают ставки по депозитам (в данном случае они могут достичь 20%) и ипотеке (22–23%). При этом такое повышение коснется только новых договоров и вряд ли затронет оформленные ранее.