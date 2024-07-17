Аналитики вновь увеличили прогноз инфляции, ключевой ставки и ВВП РФ

Фото: depositphotos/blinow61

Аналитики снова повысили прогнозируемые показатели по ключевой ставке, инфляции и ВВП в России на 2024 год. Об этом сказано в размещенных на сайте Центробанка России результатах опроса.

Теперь ожидания по инфляции на этот год увеличили до 6,5% (+1,0 процентного пункта к опросу, который проводили в мае), а на следующий год – до 4,5% (+0,3 процентного пункта). По прогнозам аналитиков, инфляция восстановится в России лишь в 2026 году и продержится на необходимом уровне в дальнейшем.

Прогнозы по средней ключевой ставке также были увеличены. Так, на этот год аналитики повысили ставку до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на следующий год – до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), а на 2026 год – до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта). Ожидания аналитиков на конец горизонта – 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки осталась без изменений – 7,5% годовых.

Кроме того, по прогнозам аналитиков, в этом году на 0,3 процентного пункта, то есть до 3,2% увеличится также ВВП. Они также ожидают, что с 2025 по 2027 год ВВП будет расти на 1,7–1,8%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста тоже немного повысилась – до 1,6% (+0,1 процентного пункта). По данным опроса, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году достигнет +11,1%.

При этом аналитики спрогнозировали снижение уровня безработицы до 2,6% (-0,2 процентного пункта), но в следующем году он увеличится до 2,8% (-0,2 процентного пункта) и после этого восстановится, достигнув показателя 2023 года, который составлял 3,0%.

Также аналитики выдвинули свои ожидания по поводу курса доллара и рубля на этот год. По их словам, он будет достигать 90,1 рубля за доллар, в следующем году – 95 рублей за доллар, в 2026 году – 97,2 рубля за доллар, а в 2027 году – 98,9 рубля за доллар (крепче на 1,1–2,4% в сравнении с майским опросом).

Вдобавок, по прогнозам аналитиков, нефть марки Brent в среднем в этом году будет стоить 84 доллара за баррель. Затем, как они утверждают, стоимость будет снижаться и достигнет 80 долларов за баррель в следующем году и 75 долларов за баррель в 2026–2027 годах (прогноз остался без изменений).

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил в эфире радио КП, что Банк России таким образом подводит к постепенному повышению ключевой ставки до 18%. По его словам, ее увеличение прогнозируется в дальнейшем.

"Если не удастся сбить инфляцию до 4%, то можно ожидать повышения ставки и до 20%. Поскольку к концу года инфляция составит около 9%, то и ключевая ставка будет высокой", – предупредил эксперт.

Зубец отметил, что для снижения инфляции в стране нужно вводить жесткие денежно-кредитные условия на более длительный срок.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, что снижение ключевой ставки до конца этого года будет маловероятным. Он назвал причиной такого сценария отсутствие фундаментальных факторов для снижения инфляции в стране.

