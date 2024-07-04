ЦБ РФ спрогнозировал пик годовой инфляции в июле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пик годовой инфляции в России будет пройден в июле, дальше она замедлится, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

"В том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что я напомню, что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило", – сказал он в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, постепенное снижение темпов роста цен в РФ будет заметно с августа – сентября. Также он подчеркнул, что высокие темпы роста российской экономики сопровождаются нежеланием инфляции замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика.

Показатель инфляции на момент конца июня составил 8,5% в годовом выражении. Центробанку не удалось остановить инфляцию за счет повышения ключевой ставки, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркивал, что проблема находится в монополизации сфер экономики крупнейшими игроками рынка, поэтому нужна помощь ФАС РФ.

