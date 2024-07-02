Экономист Остапкович: ключевая ставка может вырасти до 18% в июле 2024 года

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Снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стало известно, что 26 июля Центробанк РФ проведет очередное заседание по ключевой ставке. По прогнозу экономиста, регулятор может увеличить показатель с 16 до 17–18%.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Однозначно в июле будет повышение ключевой ставки – об этом уже говорила Набиуллина. Оценочно – от 100 до 200 базисных пунктов. То есть с 16% они могут поднять до 17 или даже 18%. Повышение ставки – это реакция на продолжающийся инфляционный фон, который у нас не снижается.

В целом эксперт считает, что в 2024-м ставка вряд ли понизится.

"Причина в том, что пока фундаментальных факторов для снижения инфляции нет. А если нет факторов, понижающих нее, то, естественно, ключевую ставку ЦБ будет как минимум держать на июльском уровне до конца года", – указал Остапкович.

Ранее Всемирный банк включил РФ в перечень стран с высокими доходами населения (ранее Россия находилась в группе стран с доходами выше среднего). Как пояснили в организации, перевод страны в высшую категорию связан с ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.