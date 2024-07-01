Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

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Всемирный банк перевел РФ в категорию стран с высокими доходами населения. Он оценил их в более чем 14 тысяч долларов на душу населения, сообщается в блоге организации.

Согласно данным, в 2023 году душевой валовый национальный доход вырос до 14 250 долларов с 12 830 долларов в 2022 году.

В банке перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ по объему экономики уже обогнала Японию и Германию и собирается дальше следовать стабильному росту. С его слов, другие страны не стоят на месте, поэтому Россия будет подтверждать свои лидерские позиции.

Президент уточнил, что доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. Путин напомнил, что в 2023 году рост ВВП страны составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года – 5,4%. Такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями, подчеркнул глава государства.