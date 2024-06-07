Путин заявил, что Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики

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Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики и собирается дальше следовать стабильному росту. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает "Газета.ру".

"По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. <...> Ну, вот где-то рядом Россия, Федеративная Республика Германия, Япония, разница небольшая, мы впереди, но разница небольшая", – уточнил президент, добавив, что другие страны не стоят на месте, поэтому РФ будет подтверждать лидерские позиции.

По его словам, доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. Президент также напомнил, что в прошлом году рост ВВП страны составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года – 5,4%. Путин подчеркнул, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

"Это достижение нового качества и содержания экономического роста в России, изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения", – отметил глава РФ.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что сформированный бюджет России является устойчивым на 2024–2026 годы, а также предполагает дефицит, который составит 1% от ВВП. По словам главы ведомства Антона Силуанова, объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в 11,8 триллиона рублей, а свободные средства составляют 4,7 триллиона рублей. В частности, он назвал ФНБ финансовым запасом России.