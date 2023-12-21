В Минфине РФ назвали устойчивым бюджет России на 2024–2026 годы

Фото: 123RF/valery_potapova

Сформированный бюджет РФ является устойчивым на 2024–2026 годы. Он предполагает дефицит, который составит 1% от ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Если мы говорим о макроэкономической стабильности, то это в первую очередь бюджет, это бюджетная сбалансированность, возможность выполнения бюджетом всех запланированных планов и решений, которые принимаются государством независимо от внешних факторов и воздействий. Именно такие принципы мы и заложили в бюджет на предстоящие три года", – цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул министр, все обязательства российского бюджета выполнят, несмотря на волатильность стоимости нефти. При формировании доходов было учтено бюджетное правило, предусматривающее выполнение обязательств.

Также, по словам Силуанова, объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в 11,8 триллиона рублей, а свободные средства составляют 4,7 триллиона рублей. В частности, он назвал ФНБ финансовым запасом России.

Фонд стал ресурсом прочности, который поможет выполнить все намеченные задачи, уточнил глава Минфина.

"Мы обеспечены финансами для выполнения всех обязательств", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВВП России к концу текущего года вырастет на 3,5%. По словам российского лидера, отечественная экономика в 2023 году "отыграла" падение в прошлом и стала двигаться вперед. Тогда показатель составлял порядка 2,1%. Более того, в стране растут силовые возможности, что является одним из залогов прочности государства, сказал Путин.

До этого правительство России пришло к выводу, что в период с 2024 по 2026 год ВВП будет ежегодно расти на уровне около 2,2–2,3%. Подобные показатели соответствуют базовому прогнозу социально-экономического развития РФ. Всего было представлено два варианта, вторым из которых стал консервативный.

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15%