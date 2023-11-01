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На совещании по экономике Владимир Путин потребовал внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые продукты, наиболее востребованные товары и услуги.

По его словам, развитие экономики страны идет в соответствии с прогнозом. Так, за девять месяцев этого года валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, безработица в стране составляет около 3%, Путин назвал ее низкой. При этом зарплаты, продолжил глава государства, растут темпами выше инфляции. За восемь месяцев они увеличились на 7,5%.

Также президент указал Центробанку и правительству РФ, что необходимо снижать инфляцию скоординированно. Он напомнил, что она напрямую влияет на благополучие россиян.

Ранее Путин назвал российский бюджет большим, надежным и сбалансированным. Лидер РФ подчеркнул, что все зависит от готовности отдельных отраслей к освоению сегментов работы.

До этого президент спрогнозировал рост ВВП по итогам года около 3%. Он отметил, что ситуация в отечественной экономике устойчивая.

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