Путин спрогнозировал рост ВВП РФ по итогам года около 3%

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Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП по итогам года около 3%. Помимо этого, ситуацию в отечественной экономике он назвал устойчивой.

"В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития наших отношений (со странами СНГ. – Прим. ред.)", – подчеркнул он на заседании глав государств СНГ в узком составе.

Лидер РФ объяснил, что имеет в виду прежде всего состояние экономики РФ сейчас. Он выразил надежду, что ситуация сохранится, но уточнил, что страна "хотела бы, конечно, еще большего".

Президент добавил, что Россия реализует все свои экономические планы и планы социального развития, ни от чего не отказываясь. По его мнению, наоборот, осуществляется все, что было намечено в предыдущие годы, все национальные цели развития исполняются.

Помимо этого, Путин заявил о масштабных изменениях в российской экономике, которые позволяют самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей. Подчеркивается, что "невозможно сделать все в один удар", но многое уже производится в РФ.

По его данным, в структуре роста 3% остается за нефтегазовых сектором и 43% приходится на промышленное производство.

Ранее Путин заявил, что у России могут быть проблемы в экономике и энергетике, однако власти знают, что делать в такой ситуации.

Лидер РФ также отмечал, что сейчас наблюдается переход мировой экономики к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяются тем, как она воспринимает эти процессы.

Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года