В РФ знают, что делать с возможными проблемами в энергетике и экономике – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

У России могут быть проблемы в экономике и энергетике, однако власти знают, что делать в такой ситуации. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее заместитель председателя российского правительства Александр Новак заявил, что палестино-израильский конфликт может отразиться на состоянии энергорынка "в ту или иную сторону".

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

6 октября в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

Кроме того, до этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме рассказала, что будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от развития обстановки в экономике. К ее снижению можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, уточнила она.

Стабильность цен на энергию и топливо должна быть обеспечена в РФ – Путин