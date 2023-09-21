Правительство РФ объявило о временном ограничении экспорта бензина и дизтоплива

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Правительство России объявило о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для улучшения ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующий приказ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Такое решение было принято с целью стабилизации цен на топливо на российском рынке, добавили в ведомстве.

Как сообщает кабмин, ограничения "помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей".

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Топ-менеджер также высказался и о другом рассматриваемом правительством варианте стабилизации цен на топливо – ограничении числа экспортеров. По его словам, такой вариант имеет место.

Биржевые цены на топливо снизились в РФ 20 сентября