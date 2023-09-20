Вице-премьер России заявил об отсутствии дефицита топлива в России

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Сейчас в стране нет дефицита топлива, а все проблемы с наполнением рынка решены были до этого. Об этом заявил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Как он утверждает, работа по производству топлива не останавливается, как и деятельность по поставкам продукции в разные регионы РФ.

Новак также отметил, что баланс выпускаемого топлива демонстрирует и то, что производительность в этом году больше, чем в 2022 году.

"Да, там были моменты, связанные с тем, что не вовремя вышел из ремонта нефтеперерабатывающий завод (Астраханский ГПЗ), так как в июле – августе 2023 года был логистический сбой, но они в рабочем режиме решались", – добавил вице-премьер.

Кроме того, Новак рассказал, что рост цен на топливо случился по причине увеличения стоимости на нефтепродукты на мировых рынках и снижения курса рубля к доллару.

При этом вице-премьер заявил, что оптовые цены на топливо в стране уже начали опускаться. По его словам, сейчас стоит задача не допустить повышения стоимости на внутреннем рынке.

"Оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем применить", – добавил Новак.

Он уточнил, что министерство энергетики уже подготовило решения по этой проблеме, которые переданы в правительство.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Топ-менеджер также высказался и о другом рассматриваемом правительством варианте стабилизации цен на топливо – ограничении числа экспортеров. По его словам, такой вариант имеет место.

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