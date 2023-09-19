Цена нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с 15 ноября 2022 года. Это следует из показателей торгов биржи ICE в Лондоне.

В 06:52 по московскому времени цена Brent выросла на 0,49% и составила 95,03 доллара за баррель. Однако уже к 06:56 она снизилась до 94,98 доллара.

В свою очередь, фьючерс на нефть WTI с поставкой в ноябре вырос на 0,88% – до 91,25 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия продлит действие добровольного сокращения экспорта нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

До этого российский кабмин постановил внести изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Теперь при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть учитывается не только средняя цена Urals на мировых рынках, но и North Sea Dated на рынке Северного моря. Обновленная методика применяется с 1 сентября.



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