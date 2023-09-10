Филиппины намерены в октябре обсудить вопрос поставок нефтепродуктов из РФ

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Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России. Об этом заявил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

"Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем", – приводит его слова РИА Новости.

Байлен выразил надежду на то, что в следующем месяце пройдет встреча представителей России и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничеств, где будет в том числе обсуждаться вопрос поставок нефтепродуктов. Посол, однако, подчеркнул, что на данный момент никаких деталей встречи нет.

Ранее стало известно, что до конца года Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти. В стране будет добываться на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем обычно, однако этот показатель может быть пересмотрен.



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