США оказались в тупике из-за уровня цен на нефть – СМИ

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Глава США Джо Байден попал в затруднительное положение из-за цен на нефть и желания ОПЕК+ удерживать их на определенном уровне. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что американский президент не может пополнить стратегический резерв страны из-за действий организации. Также Вашингтон не знает о движении цен на нефть.

Кроме того, члены ОПЕК+ не допустят обвала цен на черное золото, уточняется в статье.

"Особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджете", – сказано там.

Добавляется, что Штаты зависят от черного золота. При этом в мире наблюдается наблюдается дефицит предложения и рост спроса на нефть.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в ближайшие 10 лет США ждут серьезные финансовые проблемы. По его словам, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США.

До этого агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Снижение произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, а также из-за высокой долговой нагрузки страны.

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