Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

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Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ТАСС.

В рейтинговом агентстве заявили, что снижение произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, а также из-за высокой долговой нагрузки страны.

Кроме того, в Fitch отметили, что в последние два десятилетия наблюдается "ухудшение управляемости, что вылилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту". Кроме того, в рейтинговом агентстве заявили о сохранении угрозы рецессии в США.

Ранее агентство Fitch никогда не оценивало кредитный рейтинг США ниже уровня ААА.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с понижением рейтинга. Она отметила, что при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".

Кроме того, Жан-Пьер назвала угрозой для экономики США экстремизм со стороны республиканских чиновников, которые мешают инициативам Байдена.

Ранее Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с Конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга США американский президент подписал 3 июня.

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга