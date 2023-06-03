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03 июня, 21:18

Экономика

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Фото: 123RF/americanspirit

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в Белом доме.

"В субботу, 3 января, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746", – отмечается в заявлении.

Ранее Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Байден также назвал ставки вокруг законопроекта о повышении потолка госдолга "высокими как никогда".

Накануне законопроект о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта в стране получил достаточно голосов для его одобрения сенатом конгресса Штатов. За инициативу выступили 63 члена верхней палаты конгресса, против – 36.

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

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