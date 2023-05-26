В ЦБ РФ надеются, что США смогут избежать дефолта

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Центробанк России надеется, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта. Об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам финансовой стабильности.

"Надеемся, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация, что ведутся переговоры, достаточно успешно", – цитирует ее ТАСС.

Юдаева подчеркнула, что в целом на фоне санкций Россия смогла снизить свою зависимость от американской финансовой системы, однако в критической ситуации дефолт в США сможет оказать влияние на экономику РФ.

В конце января стало известно, что госдолг США вырос до разрешенного максимума – 31 триллиона 427 миллиардов долларов. В связи с этим Минфин страны объявил о начале реализации мер, направленных на предотвращение дефолта.

22 мая глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ситуацией дефолта уже 1 июня, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

