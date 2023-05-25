Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

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Американский государственный долг по итогам 2022 года оказался равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превысил российский в 107 раз, сообщает РИА Новости.

Агентство сделало соответствующие расчеты на основе данных национальных министерств финансов. Для сравнения в анализе брался показатель совокупного прямого долга центрального правительства на конец четвертого квартала прошлого года.

Так, по итогам 2022 года госдолг США достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих 13 крупнейших должников в 31,4 триллиона долларов, что на 23 миллиарда меньше.

На втором месте в мире находится правительство Японии с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем – Китай с 3,75 триллиона долларов. У Британии долг в 3,03 триллиона долларов, а у Италии – в 2,88 триллиона долларов.

За ними в рейтинге следуют Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия. Российский же госдолг по итогам 2022 года составил 294,8 миллиарда долларов, что в 33 раза меньше японского, и в 13 раз – китайского.

Что касается первого квартала текущего года, то задолженность российского правительства сократилась на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,2%. При этом американский госдолг продолжил рост, увеличившись на 0,1%и достигнув нового рекорда в 31,46 триллиона долларов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что потенциальный дефолт в США приведет к потере экономических достижений администрации американского президента Джо Байдена. Она уточнила, что под достижениями действующей администрации она подразумевает 12,7 миллиона новых рабочих мест, безработицу на уровне в 3,4% и прочие экономические успехи.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что и республиканцы, и демократы понимают, что последствия потенциального дефолта окажутся крайне тяжелыми как для американского народа, так и для экономики страны.

До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 1 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.