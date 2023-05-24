В Белом доме заявили, что дефолт приведет к потере экономических достижений властей США

Фото: depositphotos/izanbar

Потенциальный дефолт в США приведет к потере экономических достижений администрации американского президента Джо Байдена. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что под достижениями действующей администрации она подразумевает 12,7 миллиона новых рабочих мест, безработицу на уровне в 3,4% и прочие экономические успехи.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что и республиканцы, и демократы понимают, что последствия потенциального дефолта окажутся крайне тяжелыми как для американского народа, так и для экономики страны.

Так, по словам Жан-Пьер, дефолт может ликвидировать до 8 миллионов рабочих мест, опустошит пенсионные счета, вызовет рецессию, увеличит расходы, а также нанесет огромный ущерб репутации США на международной арене.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 1 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

Председатель палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что собирается каждый день общаться с американским президентом Джо Байденом на тему повышения потолка госдолга США до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.

Он также добавил, что администрация США и республиканцы в конгрессе не рассматривают возможность сокращения военных расходов страны для предотвращения дефолта.