Маккарти заявил, что США не станут сокращать военные расходы для предотвращения дефолта

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Администрация США и республиканцы в Конгрессе не рассматривают возможность сокращения военных расходов страны для предотвращения дефолта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти.

Он также заверил, что собирается каждый день общаться с американским президентом Джо Байденом на тему повышения потолка госдолга США до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 1 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

До этого российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательствам США может привести к дефолту Минфина Штатов или девальвации американской валюты.