Дерипаска рассказал, чем грозит изменение кредитного рейтинга США

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Изменение кредитного рейтинга по долговым обязательствам США может привести к дефолту Минфина Штатов или девальвации американской валюты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на российского предпринимателя и миллиардера Олега Дерипаску.

Изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США он назвал в своем телеграм-канале "неотвратимым, как и приход зимы после осени".

"А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга <...>, то серьезная девальвация доллара/замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией", – заметил Дерипаска.

По cловам бизнесмена, кроме китайских юаней и гонконгских долларов альтернативы в качестве инвестиций для "российской адмбуржуазии и госкапиталистов" нет.

Ранее Дерипаска заявил, что доллар США перестанет доминировать в мире через пять лет. Он отметил, что в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.

До этого предприниматель предупредил о негативном влиянии кризиса США на рынки дружественных РФ стран. По его словам, бизнесу и предприятиям РФ необходим разработанный российскими властями и банками план антикризисных действий на ближайшие месяцы.