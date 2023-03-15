Дерипаска предупредил о негативном влиянии кризиса США на рынки дружественных РФ стран

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Кризис в финансовой системе Соединенных Штатов может затронуть и оказать негативное влияние на рынки дружественных для России государств, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

"Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаешь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружественных стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам предпринимателя, бизнесу и предприятиям РФ необходим разработанный российскими властями и банками план антикризисных действий на ближайшие месяцы.

Дерипаска подчеркнул, что действия властей и регулятора должны быть контрцикличны.

"Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога", – заключил он.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня. Результат стал самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

На это Байден заявил, что банковская система США остается в безопасности. Американский лидер поделился, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

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