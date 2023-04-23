Миллиардер Дерипаска заявил, что доллар США перестанет доминировать в мире через пять лет

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Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек "мир без гегемона" через пять лет и конец доминирования доллара. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Бизнесмен считает, что уже в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.

"Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона", – пишет Дерипаска.

По его мнению, несколько лет назад доминирование доллара казалось абсолютно незыблемым, но сейчас ему начинает приходить конец. Дерипаска считает, что это происходит из-за того, что превосходство доллара было использовано "в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок".

Он заявил, что цифры сокращения расчетов в долларах впечатляют, и раскритиковал мнение экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса, который "без всяких аргументов" заявил, что доминирование доллара будет вечным.

Ранее бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов заявил, что мир перейдет на региональные валюты в торговле примерно через десять лет. Он подчеркнул, что пока что в мировой торговле доминирует доллар.

