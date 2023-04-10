Экс-глава Минфина России Задорнов допустил переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Мир перейдет на региональные валюты в торговле примерно через десять лет, пока что в мировой торговле доминирует доллар. Об этом заявил бывший министр финансов России экономист Михаил Задорнов.

"Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно – на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим", – приводит его слова РИА Новости.

Задорнов считает, что лишь на горизонте десяти лет будут заметны результаты подобного изменения. Он также отметил, что преобладание определенной валюты в межгосударственных расчетах определяется только издержками для продавца и покупателя.

По его словам, издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, тогда как издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.

Экс-министр финансов считает, что мировая финансовая система постепенно дезинтегрируется из-за создания барьеров, но доллар все еще остается главной валютой в международных расчетах, на который приходится порядка 60% оборота.

Ранее французский эксперт в области геополитики Рено Жирар назвал неизбежной мировую дедолларизацию. По его мнению, превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение "короля-доллара".

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