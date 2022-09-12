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Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", – цитирует президента РИА Новости.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару на сегодняшний день занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности нацвалюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин до этого отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

