Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", – цитирует президента РИА Новости.
Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару на сегодняшний день занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности нацвалюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.
В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин до этого отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.
Эксперты заявили о скором ослаблении рубля
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