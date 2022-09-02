Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Курс рубля по отношению к доллару в настоящее время занимает крепкие позиции, заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

"Мы по все большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включен в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российский рубль", – сообщил он в беседе с RT.

Эксперт также выразил уверенность в привлекательности национальной валюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.

Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Тулин пояснил, что банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но исполнение обязательств платежом в "токсичных валютах" становится все более проблематичным.

