ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Банк России разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физлиц, но и из других источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
"Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", – говорится в сообщении.
В ЦБ подчеркнули, что для россиян ничего не изменилось. Так, для покупки доступна только валюта, которая оказалась в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.
Отмечается, что по-прежнему до 9 марта 2023 года снять со счета или вклада можно только десять тысяч долларов или евро. В этот же срок действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы – не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте.
Ранее в Центробанке разъяснили россиянам, как поступать со сбережениями в американской валюте на фоне ограничительных мер. В первую очередь гражданам напомнили, что после введения ограничений доллары внутри РФ больше не являются надежным способом сбережений.
При этом, уточнили в ЦБ РФ, если по определенным причинам нужно хранить часть средств именно в валютах государств, которые ввели ограничительные меры, следует изучить возможность открытия счета в другой стране.
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