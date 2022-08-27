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Экономика

15:02

ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению

экономикафинансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физлиц, но и из других источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

"Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", – говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что для россиян ничего не изменилось. Так, для покупки доступна только валюта, которая оказалась в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.

Отмечается, что по-прежнему до 9 марта 2023 года снять со счета или вклада можно только десять тысяч долларов или евро. В этот же срок действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы – не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Ранее в Центробанке разъяснили россиянам, как поступать со сбережениями в американской валюте на фоне ограничительных мер. В первую очередь гражданам напомнили, что после введения ограничений доллары внутри РФ больше не являются надежным способом сбережений.

При этом, уточнили в ЦБ РФ, если по определенным причинам нужно хранить часть средств именно в валютах государств, которые ввели ограничительные меры, следует изучить возможность открытия счета в другой стране.

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