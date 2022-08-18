В ЦБ разъяснили, как поступать со сбережениями в долларах

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В Центробанке разъяснили россиянам, как поступать со сбережениями в американской валюте на фоне ограничительных мер. Об этом сообщает телеграм-канал "Финансовая культура".
В первую очередь россиянам напомнили, что после введения ограничений доллары внутри РФ больше не являются надежным способом сбережений.
"Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут подпасть под санкции и быть заблокированы", – отмечается в сообщении.
При этом, уточнили в ЦБ РФ, если по определенным причинам нужно хранить часть средств именно в валютах государств, которые ввели ограничительные меры, следует изучить возможность открытия счета в другой стране.
18 августа курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 59 рублей впервые с 26 июля. По состоянию на 15:25 по московскому времени курс американской валюты продемонстрировал снижение на 1,76 рубля, до 58,99 рубля.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей вокруг значения 60 рублей за доллар в связи с преодолением РФ санкционного давления.
По словам эксперта, при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.
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