Курс доллара на Мосбирже опустился до 59 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 59 рублей впервые с 26 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:25 по московскому времени курс американской валюты демонстрировал снижение на 1,76 рубля, до 58,99 рубля.

Курс евро, в свою очередь, упал до 59,69 рубля, потеряв 1,98 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей вокруг значения 60 рублей за доллар в связи с преодолением РФ санкционного давления.

По словам эксперта, при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.

